Дегтярев предложил организовать москвичам соцвыплаты от туризма

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил организовать для москвичей социальные доплаты от туристической прибыли, которая поступила в городской бюджет. По его словам, Москву посещают около 21 миллиона туристов в год.

"На мой взгляд, примерно половину от денег, которые привлекаются Москвой от туристов и туристических компаний, должны поступать в московский бюджет", – цитирует Дегтярева Агентство "Москва".

По его словам, москвичам нужно организовать социальные доплаты от туризма, чтобы было понимание, что один турист приносит каждому жителю столицы одну тысячу рублей в месяц. Он отметил, что прибыль от туристической деятельности столицы должна идти и на благоустройство города.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".