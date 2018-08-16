Дегтярев предложил организовать москвичам соцвыплаты от туризма

16 августа, 15:57
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил организовать для москвичей социальные доплаты от туристической прибыли, которая поступила в городской бюджет. По его словам, Москву посещают около 21 миллиона туристов в год.
"На мой взгляд, примерно половину от денег, которые привлекаются Москвой от туристов и туристических компаний, должны поступать в московский бюджет", – цитирует Дегтярева Агентство "Москва".
По его словам, москвичам нужно организовать социальные доплаты от туризма, чтобы было понимание, что один турист приносит каждому жителю столицы одну тысячу рублей в месяц. Он отметил, что прибыль от туристической деятельности столицы должна идти и на благоустройство города.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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