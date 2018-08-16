Строительство аквапарка в Царицыне отменили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В зоне общественного центра "Царицыно" решили не возводить аквапарк. Инвестиционный контракт на строительство аквапарка площадью 43,2 тысячи квадратных метров на Кавказском бульваре не будут реализовывать. Решение приняли на очередном заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

Договор с застройщиком об аренде земельного участка расторгнут, а данный земельный участок благоустроят. С такой просьбой обратились жители района Царицыно.

Ранее сообщалось, что на западе столицы на месте недостроенного аквапарка появится комплекс, включающий в себя офисы, торгово-развлекательный центр, фуд-корт, гостиницу, спортзал и подземную парковку. Речь идет об участке на Аминьевском шоссе. В 1997 году к Всемирным юношеским играм там начали строить спортивно-оздоровительный комплекс "Аквадром". Проект так и не был реализован, в 2001 году стройка была заморожена.