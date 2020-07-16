Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Российский музыкант, генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров опроверг информацию о планах баллотироваться в Госдуму от Партии роста.

Лидер партии Борис Титов во время рабочей поездки в Челябинск заявил, что Шнуров собирается баллотироваться от фракции в 2021 году.

"Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее", – сказал музыкант RTVI.

В феврале он вошел в ряды Партии роста. Музыкант отметил, что с ним будет "явно веселее". В июле он получил новую должность в партии роста – сопредседателя.

В июне сообщалось, что Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Он займется созданием обновлением и продвижением бренда, а также будет отвечать за весь креатив.