Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Российский музыкант, генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров опроверг информацию о планах баллотироваться в Госдуму от Партии роста.
Лидер партии Борис Титов во время рабочей поездки в Челябинск заявил, что Шнуров собирается баллотироваться от фракции в 2021 году.
"Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее", – сказал музыкант RTVI.
В феврале он вошел в ряды Партии роста. Музыкант отметил, что с ним будет "явно веселее". В июле он получил новую должность в партии роста – сопредседателя.
В июне сообщалось, что Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Он займется созданием обновлением и продвижением бренда, а также будет отвечать за весь креатив.
Шнуров стал сопредседателем Партии роста
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