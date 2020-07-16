ЕГЭ по обществознанию и химии прошли без серьезных сбоев и нарушений – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ЕГЭ по обществознанию и химии, которые состоялись 16 июля, прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

На ЕГЭ по обществознанию зарегистрировалось около 333 тысяч человек, в том числе более 302 тысяч выпускников текущего года. Было задействовано 4,8 тысячи пунктов проведения экзаменов.

На ЕГЭ по химии зарегистрировались более 90 тысяч участников, в том числе около 80 тысяч выпускников текущего года. Экзамен прошел в 3,4 тысячи ППЭ.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла, на ЕГЭ по химии – 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля.

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля. Его продолжат ЕГЭ по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, которые пройдут 20 июля.

Ранее хакеры атаковали сервис, где можно ознакомиться с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru). На пике мощность атаки составляла до 6 гигабайт в секунду. В Рособрнадзоре отметили, что атаку удалось отразить.