ЕГЭ по обществознанию и химии прошли без серьезных сбоев и нарушений – Рособрнадзор

15:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
ЕГЭ по обществознанию и химии, которые состоялись 16 июля, прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
На ЕГЭ по обществознанию зарегистрировалось около 333 тысяч человек, в том числе более 302 тысяч выпускников текущего года. Было задействовано 4,8 тысячи пунктов проведения экзаменов.
На ЕГЭ по химии зарегистрировались более 90 тысяч участников, в том числе около 80 тысяч выпускников текущего года. Экзамен прошел в 3,4 тысячи ППЭ.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла, на ЕГЭ по химии – 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля.
Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля. Его продолжат ЕГЭ по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, которые пройдут 20 июля.
Ранее хакеры атаковали сервис, где можно ознакомиться с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru). На пике мощность атаки составляла до 6 гигабайт в секунду. В Рособрнадзоре отметили, что атаку удалось отразить.
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