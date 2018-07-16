Грозовые будни. Москвичей предупредили об усилении ветра во вторник

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили на вторник, 17 июля. В городе ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.
Ночью температура составит 18–20 градусов, днем воздух прогреется до 26–28 градусов. Как уточнили синоптики, столбики термометров будут держаться на примерно таких отметках всю неделю.
За эти семь дней в столице может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков. Вторник при этом должен стать самым дождливым.
Повышенный уровень погодной опасности по всему столичному региону действовал и 16 июля. Вероятность гроз в городе, согласно текущим прогнозам, сохранится до четверга,19 июля. В ЦОДД в связи с непогодой призвали по возможности пользоваться общественным транспортом.
Как вести себя в непогоду
Жителям советуют не прятаться от непогоды у стен домов, на остановках, возле рекламных щитов, под деревьями и рядом с недостроенными зданиями. Лучше также не стоять у оборванных проводов и раскачивающихся вывесок. Машины рекомендуется поставить в гараж или по крайней мере вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
А 15 июля в Москве стало самым жарким днем месяца. Столбики термометров тогда поднялись до 28,4 градуса. На этой неделе в Москве и области возможны новые температурные рекорды, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: