Грозовые будни. Москвичей предупредили об усилении ветра во вторник

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили на вторник, 17 июля. В городе ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью температура составит 18–20 градусов, днем воздух прогреется до 26–28 градусов. Как уточнили синоптики, столбики термометров будут держаться на примерно таких отметках всю неделю.

За эти семь дней в столице может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков. Вторник при этом должен стать самым дождливым.

Повышенный уровень погодной опасности по всему столичному региону действовал и 16 июля. Вероятность гроз в городе, согласно текущим прогнозам, сохранится до четверга,19 июля. В ЦОДД в связи с непогодой призвали по возможности пользоваться общественным транспортом.

Как вести себя в непогоду

Жителям советуют не прятаться от непогоды у стен домов, на остановках, возле рекламных щитов, под деревьями и рядом с недостроенными зданиями. Лучше также не стоять у оборванных проводов и раскачивающихся вывесок. Машины рекомендуется поставить в гараж или по крайней мере вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

А 15 июля в Москве стало самым жарким днем месяца. Столбики термометров тогда поднялись до 28,4 градуса. На этой неделе в Москве и области возможны новые температурные рекорды, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.