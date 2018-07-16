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Общество

16 июля, 19:30

Волонтеры FIFA поддерживают Собянина и переходят в его штаб

общество ЧМ-2018

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Волонтеры FIFA поддерживают Сергея Собянина и переходят в его штаб. Об этом заявил волонтер Александр Рязанцев во время церемонии признания вклада городских волонтеров в мундиаль, сообщает Агентство "Москва".

"Мы знаем, что совсем недавно вы открыли свой предвыборный штаб. Мы дальше хотим помогать Москве", – цитирует его издание.

Волонтеры на встрече подчеркнули, что вдохновились работой на мундиале с хорошей организацией.

Руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018", член оргкомитета Года добровольца (волонтера) в России Татьяна Гомзякова от лица всех добровольцев поблагодарила Собянина за поддержку волонтерского движения. Он отметила, что в проведении турнира участвовали пять тысяч городских волонтеров.

В свою очередь мэр выразил благодарность волонтерам за помощь на чемпионате мира. "Для того, чтобы принять чемпионат мира по футболу, Москва проделала огромный путь. <...> Мы построили новые дороги. Мы построили метро. В Москве появились первоклассные пешеходные улицы и парки. Москва стала другой", – сказал он.

По словам Собянина, город был готов к мундиалю, но беспокойство вызывало огромное количество болельщиков. "И тогда обратились к вам и спросили: "Ребята, вы будете волонтерами?". Ребята, вы стали дружными, вы стали добрее, вы стали открытыми, вы стали душой нашего города", – добавил он.

Также мэр добавил, что благодаря волонтерам Москва и вся Россия предстала перед иностранцами с позитивной стороны.

"Целый месяц Москва была столицей мирового футбола. И, конечно, для многих, для миллиардов людей мы предстали другой страной и другим городом, которых они не знали", – подчеркнул Сергей Собянин.

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