В Шотландии построят первый в Британии космодром

В Шотландии в округе Сатерленд построят первый в Великобритании космодром. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ракеты будут запускать с полуострова A'Mhoine. Удачное местоположение также позволит выводить спутники на орбиту.

На этот проект космическое агентство Великобритании выделило почти 3,5 миллиона долларов (2,5 миллиона фунтов стерлингов).

Строительством космодрома займется государственное агентство экономического и социального развития Highlands and Islands Enterprise. Также в проекте будет участвовать крупная космическая компания из Соединенных Штатов.

Отмечается, что первые ракеты с космодрома планируют запустить в 2020 году.