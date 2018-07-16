Фестиваль британской музыки пройдет в "Музеоне"

Biffy Clyro. Фото: ТАСС/Zuma/Alberto Pezzali

Восьмой однодневный фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music Festival пройдет в парке искусств "Музеон" 21 июля.

Хейдлайнером станет группа Biffy Clyro. Также в программе – Circa Waves, Sundara Karma, Wolf Alice, Tom Grennan и Miles Kane.

"Мы решили пересмотреть подход к лайнапу фестиваля. В этом году у нас стало в два раза больше красивых и разноплановых групп. Мы считаем, что хорошей музыки в Москве должно быть как можно больше", – отметила директор фестиваля Олеся Карпачева.

Кроме того, на фестивале можно будет попробовать себя в роли автора манифестов, поучаствовать в скачках на плюшевых лошадках, сыграть в крикет картонным фламинго, выиграть маленькие приятные сувениры и многое другое.

Место: парк искусств "Музеон", Крымский вал, вл. 2



Время: 24 июня, 17:00



Подробности: по ссылке