Форум добровольцев в России впервые пройдет в международном формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Форум добровольцев 2018 года впервые пройдет в международном формате, сообщила руководитель дирекции Года добровольца (волонтера) в России Ксения Разуваева.

"5 декабря будет итоговый форум, который соберет 15 тысяч человек со всей страны, мы будем подводить итоги года", – цитирует ее Агентство "Москва". По словам Разуваевой, уникальность мероприятия в международном формате – приедет около тысячи иностранных волонтеров.

2018 год объявлен Годом добровольца в России. Волонтерской деятельностью в стране регулярно занимаются более 10 процентов граждан.

Добровольцы активно помогали в организации чемпионата мира по футболу в России. Они дежурили на транспортных узлах, у стадионов и в туристических местах. Волонтеры помогали иностранным гостям сориентироваться в городе. Турнир завершился 15 июля.