Молодожены провели медовый месяц в аэропорту "Шереметьево"

Москвичи собирались провести медовый месяц в Японии, а вместо этого остались в аэропорту Шереметьево, передает телеканал Москва 24.

Молодые люди рассказали, что заранее приехали в аэропорт, зарегистрировались на рейс, сдали багаж, однако в самолет так и не попали.

На посадочном талоне значилось, что самолет вылетает из терминала D. Они подошли к указанному пункту, но там их перенаправили к терминалу F. "Нас не то что не пустили, нас развернули, сказав, что нам не туда. Мы же не будем ломиться и говорить: нам туда обязательно", – рассказывают молодожены.

Роман и Анна провели между терминалами D и F сорок минут. В итоге на посадку они прибежали за 15 минут до взлета, но их не пустили на борт, пообещав билеты на другой рейс. В жутком стрессе в аэропорту пара провела еще сутки.



"Нам сказали, что действительно есть несоответствие и позвонили начальнику смены. Он сказал им, что выход не менялся, а пройти к нему можно через любой терминал. Также он сказал, что надо ориентироваться не на номер терминала, а на номер выхода", – продолжили рассказ молодые люди.

Рейс с пересадкой выполняли сразу две авиакомпании – до Милана – "Аэрофлот", а до Токио – Alitalia. В российской авиакомпании, ссылаясь на партнеров, отказали в обмене билетов. Там пояснили, что их вины в том, что пассажиры опоздали на рейс, нет.

"Пассажирам Роману Буландо и Анне Клеванской на стойке регистрации были выданы посадочные талоны, в которых четко, ясно и корректно был указан терминал вылета – F , а также номер выхода на посадку – 48, откуда впоследствии самолет и вылетел строго по расписанию. Таким образом, никакой ошибки сотрудники "Аэрофлота" не допускали. Пассажиры прибыли к выходу на посадку за 13 минут до времени вылета, в то время, как посадка на борт самолета, согласно правилам авиакомпании, заканчивается за 20 минут до отправления. Дополнительно отметим, что на данный рейс пришли вовремя и улетели пассажиры, которые прошли регистрацию на семь минут позже Буландо и Клеванской", – прокомментировали инцидент представители "Аэрофлота".

Пояснений, почему молодоженов отправляли от одного терминала к другому, в официальном ответе нет.