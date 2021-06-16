Переменная облачность прогнозируется в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Переменная облачность прогнозируется в Москве и Подмосковье в среду, 16 июня. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, температура воздуха в столице днем может подняться до 24–26 градусов тепла. При этом будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке порядка 748 миллиметров ртутного столба.
В Гидрометцентре уточнили, что в ночь на четверг в столице может похолодать до +11 градусов.
В Подмосковье в среду воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла. В некоторых районах могут пройти кратковременные дожди. В ночь на четверг температура по области опустится до +8 градусов.
Накануне на Москву обрушилась гроза. В связи с этим водителей призывали быть внимательными на дорогах и избегать резких маневров.
В центре погоды "Фобос" заявили, что в Москве до середины следующей недели ожидается жаркая погода без осадков. По словам синоптиков, Москва на длительное время попадет под влияние антициклона, пришедшего с запада.
Мощный ливень затопил сразу несколько улиц в Москве
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