В Подмосковье несколько человек заразились энцефалитом из-за сырого молока

Роспотребнадзор сообщил, что в одном из районов Московской области зарегистрированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Они связаны с употреблением сырого козьего молока, в пробах которого обнаружен возбудитель.
Все случаи наблюдаются в одной семье, пострадавшие лечатся в стационаре. "Проводится выписка выздоравливающих. Территориальными органами Роспотребнадзора организован полный комплекс противоэпидемических мер, с участием ведущих научных организаций проводится дополнительное обследование природной территории, проведены необходимые обработки против клещей и грызунов", – сообщает пресс-служба ведомства. Там также подчеркнули, что ситуация находится под контролем
Пик сезона активности клещей в России приходится на май-июнь, поэтому важно соблюдать правила, чтобы снизить риск заражения, отметил Роспотребнадзор. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Заразиться таким вирусом можно от клещей, которые водятся в лесах, лесопарках, в садах и на огородах, при заносе клещей животными или людьми – на одежде, с цветами, ветками и так далее.
Также опасность представляет сырое молоко коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Заразным является как сырое молоко, так и продукты, приготовленные из него.
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