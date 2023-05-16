В Госдуме заявили, что призванных на военные сборы не будут отправлять в зону СВО

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Призванные на военные сборы запасники не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Конечно, (призванные на военные сборы) никак не попадут в зону СВО, это несвязанные между собой вещи, плановые (сборы) проводятся ежегодно", – цитирует его "Интерфакс".

Депутат уточнил, что в ходе сборов состоящие в запасе граждане примут участия в занятиях по боевой подготовке, после чего вернутся к своим семьям и на работу.

10 мая Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. В документе отмечается, что сборы являются плановым мероприятием, проводимым ежегодно. Рассылка повесток начнется после подготовки соответствующей директивы со стороны Минобороны РФ.



Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов