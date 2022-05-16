В Минздраве РФ заявили, что до 20% людей страдают ипохондрией

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Ипохондрическое расстройство встречается у 4,5–20% людей, рассказал главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РФ Юрий Зинченко. Он отметил, среди пациентов психиатрических учреждений этот показатель может достигать 49%.

"Мы можем также предположить, что в случае объективной опасности заражения или заболевания (например, коронавирусной инфекцией) люди с повышенной тревожностью также могли оказаться склонными к ипохондрическому расстройству и его симптоматике", – приводит слова Зинченко ТАСС.

Врач объяснил, что к признакам ипохондрии относятся чрезмерное внимание к телу, склонность выбирать и фокусировать внимание на слабых и редких соматических ощущениях, а также склонность рассматривать ощущения как опасные и свидетельствующие о серьезном заболевании.

Зинченко предупредил, что в дальнейшем симптомы могут усиливаться, поскольку внимание людей избирательно направляется на те телесные ощущения или события, к которым, например, относятся результаты обследования, подтверждающие их гипотезу. Кроме того, добавил он, тревогу и серию связанных с ней соматических ощущений вызывает также страх серьезного заболевания.

Снизить уровень тревожности при появлении симптомов заболевания позволит прохождение плановых медицинских осмотров, подчеркнул эксперт. Таким образом, отметил он, внимательность к организму и здоровью будет подкрепляться объективными знаниями, полученными от квалифицированных специалистов.

Ранее медицинский психолог Любовь Крушинских предупредила, что ипохондрическое расстройство несет в себе опасность, поскольку влияет на развитие серьезных заболеваний, в том числе повышенного давления и диабета. Чем больше времени человек проведет за компьютером, проверяя свои симптомы, тем более серьезный вред он нанесет себе, добавила психолог.

