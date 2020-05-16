В Подмосковье задействовали аэростат для выявления нарушителей самоизоляции

Фото: rosgvard.ru

В Московской области сотрудники Росгвардии задействовали аэростат, чтобы выявлять нарушителей режима самоизоляции, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата.

"Комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 м в радиусе до 5 километров", – говорится в сообщении.

Поясняется, что для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах на территории Подмосковья задействованы сотрудники авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по региону. С помощью "ОКО" информация о правонарушениях, в том числе и нарушениях самоизоляции, передается нарядам, которые находятся на маршрутах патрулирования для пресечения правонарушений.

Ранее стало известно, что с начала мая более тысяч народных дружинников контролировало соблюдение режима самоизоляции в столице. Дружинники работали во всех районах города. Более того, с начала мая к общественной работе привлекли более 12 тысяч человек. Народные дружинники взаимодействовали с сотрудниками полиции и наблюдали за тем, как москвичи следуют требованию о соблюдении самоизоляции.

