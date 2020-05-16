У 43% пациентов медцентра в Коммунарке подтвержден COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В медицинском центре в Коммунарке лечение проходят 272 человека, 59% из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главврач медицинского центра Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Согласно инфографики, которую опубликовал главврач, у 43% пациентов центра подтверждена коронавирусная инфекция, а у 97% пациентов внебольничная пневмония.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что в России отобраны несколько удачных образцов белков для создания вакцин. Она отметила, что у коронавирусной инфекции непростая структура.

Глава ФМБА также отметила, что большинство пациентов с COVID-19 имеет II группу крови. Подобная статистика была выявлена как в России, так и за рубежом.