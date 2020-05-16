Пасмурная погода ждет москвичей в субботу

Фото: Москва 24

Синоптики рассказали о погоде на субботу, 16 мая, в Москве. Так, в столице ожидается облачность с прояснениями и небольшой дождь, передает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферией антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в столичном регионе воздух прогреется до 16 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами его порывы могут составить 12–14 метров в секунду.

При этом метеорологи утверждают, что относительная влажность воздуха установится на отметке примерно в 45%. Атмосферное давление в столице в средине дня составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура воздуха в Москве и области в ближайшее время останется ниже нормы. Значение среднесуточной температуры останется ниже нормы на 4 градуса. По ее словам, подобная погода больше характерна для конца апреля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, также отмечал, что резкого потепления в центре Европейской части РФ в ближайшее время не предвидится. Синоптик отметил, что в начале новой недели воздух в столице прогреется до 14 градусов. Во вторник, 19 мая, столбики термометров покажут +15 градусов.

Самым холодным днем с начала мая оказалась среда на текущей неделе. Из-за сильного ветра холод проник в приземный слой. В этот день максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса.

