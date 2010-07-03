Почти треть месячной нормы осадков выпало в столице за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Почти треть месячной нормы осадков выпало на территории столицы за прошедшие сутки, сообщает Гидрометцентр России.
Согласно данным базовой метеостанции "ВДНХ", в период с 6:00 15 мая до 6:00 16 мая в столице выпало 15 миллиметров осадков. Отмечается, что в мае среднемесячный показатель количества осадков составляет 48 миллиметров.
16 мая в городе ожидаются переменная облачность и около 20 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, осадков не будет. По области температура составит плюс 15–20 градусов. Ветер подует северный со скоростью 5–10 метров в секунду.
С четверга и до воскресенья ожидается солнечный период. Ночью средняя температура составит 3–9 градусов, днем – от 15 до 20. К выходным это 6–11 и 18–24 градуса соответственно.
"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 16 мая
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.