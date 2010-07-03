Почти треть месячной нормы осадков выпало в столице за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти треть месячной нормы осадков выпало на территории столицы за прошедшие сутки, сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным базовой метеостанции "ВДНХ", в период с 6:00 15 мая до 6:00 16 мая в столице выпало 15 миллиметров осадков. Отмечается, что в мае среднемесячный показатель количества осадков составляет 48 миллиметров.

16 мая в городе ожидаются переменная облачность и около 20 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, осадков не будет. По области температура составит плюс 15–20 градусов. Ветер подует северный со скоростью 5–10 метров в секунду.

С четверга и до воскресенья ожидается солнечный период. Ночью средняя температура составит 3–9 градусов, днем – от 15 до 20. К выходным это 6–11 и 18–24 градуса соответственно.