Заработал сервисный центр для участников конкурса на получение грантов мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для участников конкурса на получение грантов мэра Москвы заработал сервисный центр.

По словам председателя комитета общественных связей города Александры Александровой, специалисты помогут всем участником конкурса при составлении заявок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Каждый представитель некоммерческой организации может оформить предварительную заявку в центре или проконсультироваться со специалистом по телефону +7 (495) 120-90-18. Кроме того, связаться с клиентским сервисом можно по электронной почте или с помощью социальных сетей.

В центре также проведут мастер-классы, на которых эксперты расскажут, как составить проект, спланировать бюджет и избежать ошибок.

Сервисный центр расположен по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 3/2.

Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО начался 15 мая. Принять участие в нем могут организации, которые занимаются волонтерством, охраной окружающей среды, сохранением культурного наследия и другими социально ориентированными проектами.

Оценивать проекты будут 400 специалистов. Заявки принимаются до 15 июня.