Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 183 пациента с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа в городе выявили 634 случая коронавируса. Показатель продолжает снижаться – накануне выявили 766 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 снизилась в столице на 132 случая или 17%.

Умерли в Москве от COVID-19 еще 16 человек. Общее число умерших в городе достигло 42 998. Выздоровели за сутки 824 пациента с коронавирусом в городе. Всего болезнь перебороли 2 559 246 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 16 апреля составляет 2 752 710.

Накануне стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился в России до 45,2%. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 86 222 601 раз.