Украинцы стали лидерами по числу получивших гражданство РФ в 2022 году – МВД

Фото: depositphotos/leedsn
Граждане Украины стали лидерами по числу получивших российское гражданство с начал текущего года. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что гражданство России остается наиболее привлекательным для выходцев из бывших союзных республик. Их доля от общего количества в первом квартале 2022 года составила 97,2% – 137,7 тысячи человек, из которых 39,6% – граждане Украины.
23,9% получивших российское гражданство в текущем году являются гражданами Таджикистана, 8% – Казахстана, 7,9% – Армении, 4,7% – Узбекистана, 4,5% – Азербайджана, 3,6% – Киргизии, 3,1% – Белоруссии и 3% – Молдавии.
Ранее официальный представитель МВД России Ирины Волк рассказала, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут обратиться в МВД для урегулирования пребывания в России. В частности, встать на миграционный учет по месту пребывания, продлить срок временного пребывания на территории России или оформить разрешение на проживание.
Гражданство России получили 18 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: