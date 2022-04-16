Украинцы стали лидерами по числу получивших гражданство РФ в 2022 году – МВД

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Граждане Украины стали лидерами по числу получивших российское гражданство с начал текущего года. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что гражданство России остается наиболее привлекательным для выходцев из бывших союзных республик. Их доля от общего количества в первом квартале 2022 года составила 97,2% – 137,7 тысячи человек, из которых 39,6% – граждане Украины.

23,9% получивших российское гражданство в текущем году являются гражданами Таджикистана, 8% – Казахстана, 7,9% – Армении, 4,7% – Узбекистана, 4,5% – Азербайджана, 3,6% – Киргизии, 3,1% – Белоруссии и 3% – Молдавии.

Ранее официальный представитель МВД России Ирины Волк рассказала, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут обратиться в МВД для урегулирования пребывания в России. В частности, встать на миграционный учет по месту пребывания, продлить срок временного пребывания на территории России или оформить разрешение на проживание.

