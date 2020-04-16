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Москва 24

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Общество

17:12

Вильфанд рассказал о влиянии пожара в Чернобыле на радиационный фон РФ

общество экология

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Лесные пожары, которые возникли в Чернобыльской зоне отчуждения, не скажутся на радиационной обстановке в России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РБК.

По его словам, федеральным информационно-аналитическим центром Росгидромета были проведены расчеты, показавшие, что перенос воздушных масс в течение трех дней будет на восток от зоны отчуждения.

"Ожидать повышения радиационного фона нельзя в принципе", – подчеркнул Вильфанд. Кроме того, он отметил, что с момента чернобыльской катастрофы прошло много времени, то есть все продукты катастрофы находятся не на поверхности земли.

О лесном пожаре в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества сообщалось 4 апреля. Затем Госслужба по ЧС заявила еще об одном очаге возгорания вблизи села Раговка.

Так, 10 апреля говорилось, что пожар распространился на территорию трех соседних лесничеств. Там наблюдалось горение травяной подстилки и зарослей камыша.

14 апреля пожар в Чернобыльской зоне был ликвидирован.

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