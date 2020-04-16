Песков призвал дождаться решения Путина о дате парада Победы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться объявления решения Владимира Путина по поводу возможного переноса парада Победы на новую дату в связи с распространением коронавируса, сообщает "Газета.ру".

"Мы уже говорили, что рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит", – сказал пресс-секретарь.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что руководство страны примет решение о дате парада Победы в ближайшие дни.

Она уточнила, что парад состоится в этом году, но дата будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Представители российских объединений ветеранов попросили Владимира Путина перенести торжественное мероприятие в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне на более позднюю дату.

Песков обещал, что власти примут на рассмотрение обращение ветеранских организаций.