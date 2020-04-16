Около 260 протоколов составлено на магазины, не обеспечившие соцдистанцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 260 протоколов составлено на магазины, не соблюдающие профилактические нормы в период режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
Он рассказал, что за последние четыре дня в отношении нарушителей было составлено 257 протоколов, общая сумма которых составила около 61,3 миллиона рублей. В целом, по словам Немерюка, большая часть функционирующих предприятий выполняют требования властей.
В выходные власти в ходе проверок торговых объектов составили первые протоколы в отношении 18 объектов розничной торговли. Задача таких обходов состоит в том, чтобы оперативно выявлять объекты, нарушающие требования безопасности, и устранять неполадки в самые кратчайшие сроки.
Немерюк призвал все компании, в особенности продуктовые магазины, осознанно подходить к соблюдению данных правил. Он еще раз напомнил, что социальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы.
4 апреля Сергей Собянин обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1,5 метра, согласно дополнительным мерам, которые предприняты в столице с 29 марта.
По данным на 15 апреля, в 84 регионах России зарегистрировано 24 490 случаев заражения. Только за прошедшие сутки в столице в стране было зафиксировано 3 388 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заражений пришлось на Москву – 1 774.
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