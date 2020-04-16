Академик рассказал о передаче COVID-19 в процессе родов и во время еды

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Фото: depositphotos/Bork
Стало известно о передаче коронавирусной инфекции COVID-19 во время еды и в процессе родов. Об этом на портале стопкоронавирус.рф сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Специалист подчеркнул, что самыми частыми путями заражения COVID-19 остаются воздушно-капельный, контактный, а также посредством прикосновениям к поверхностям в общественных местах. При этом не исключено, что инфицирование может произойти во время еды или в процессе родов.
"Доказано, что есть и вертикальный путь передачи: в процессе родов можно передать коронавирус через плаценту", – подтвердил эксперт.
Малеев отметил, что случаев такого заражения пока крайне мало.
По мнению академика, в 80 процентах случаев коронавирус лечится легко, особенно у детей. При этом осложнения способны появиться у людей старше 65 лет, страдающих ожирением, диабетом или легочно-сердечной недостаточностью. Проблемы могут возникнуть также у курильщиков.
"Болезнь в первую очередь поражает легкие, а у курильщиков априори есть раздражения и воспаления дыхательных путей", – объяснил он.
Малеев порекомендовал пожилым людям контролировать свои хронические заболевания. Кроме того, в качестве профилактики стоит ежедневно проветривать помещение, делать влажную уборку, а также давать организму сбалансированное количество витаминов.
Ранее медик рассказал о парадоксальной ситуации с COVID-19 в Москве. Специалист напомнил, что даже легкие формы заражения коронавирусом могут привести к серьезным последствиям.
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