Академик рассказал о передаче COVID-19 в процессе родов и во время еды

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Стало известно о передаче коронавирусной инфекции COVID-19 во время еды и в процессе родов. Об этом на портале стопкоронавирус.рф сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Специалист подчеркнул, что самыми частыми путями заражения COVID-19 остаются воздушно-капельный, контактный, а также посредством прикосновениям к поверхностям в общественных местах. При этом не исключено, что инфицирование может произойти во время еды или в процессе родов.

"Доказано, что есть и вертикальный путь передачи: в процессе родов можно передать коронавирус через плаценту", – подтвердил эксперт.

Малеев отметил, что случаев такого заражения пока крайне мало.

По мнению академика, в 80 процентах случаев коронавирус лечится легко, особенно у детей. При этом осложнения способны появиться у людей старше 65 лет, страдающих ожирением, диабетом или легочно-сердечной недостаточностью. Проблемы могут возникнуть также у курильщиков.

"Болезнь в первую очередь поражает легкие, а у курильщиков априори есть раздражения и воспаления дыхательных путей", – объяснил он.

Малеев порекомендовал пожилым людям контролировать свои хронические заболевания. Кроме того, в качестве профилактики стоит ежедневно проветривать помещение, делать влажную уборку, а также давать организму сбалансированное количество витаминов.

Ранее медик рассказал о парадоксальной ситуации с COVID-19 в Москве. Специалист напомнил, что даже легкие формы заражения коронавирусом могут привести к серьезным последствиям.