Несовершеннолетний сын уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Фото: znak.com/Яромир Романов

Несовершеннолетний сын мэра свердловского города Серов Василия Сизикова за год заработал более 400 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, мальчик учится в седьмом классе. В его пользовании есть дом площадью 552,8 квадратных метра и квартира площадью 212 квадратов. За 2018 год доход ребенка составил 409,3 тысячи рублей.

Сам Сизиков за прошлый год заработал 2,58 миллиона рублей, а также задекларировал два жилых дома площадью 121,3 и 296 квадратных метров, которые находятся в пользовании. В то же время недвижимости и машин у главы Серова нет.