Сухая и теплая погода ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сухая и теплая погода с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха будет 11-13 градусов тепла. В ночь на среду может похолодать до плюс одного градуса. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер северо-восточный, северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

Ранее москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении на текущей неделе. Своего пика этот показатель достигнет в среду, ожидается 762 миллиметра ртутного столба.

Тем временем в Гидрометцентре заявили, что москвичам не грозит апрельское похолодание. Ожидается, что скандинавский антициклон принесет в Москву температуру выше 10 градусов.

При этом не исключается, что в столице еще может пойти снег. Вероятность осадков сохранится до конца мая.