Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

06:50

Сухая и теплая погода ожидается в Москве

общество погода

06:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сухая и теплая погода с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха будет 11-13 градусов тепла. В ночь на среду может похолодать до плюс одного градуса. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер северо-восточный, северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

Ранее москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении на текущей неделе. Своего пика этот показатель достигнет в среду, ожидается 762 миллиметра ртутного столба.

Тем временем в Гидрометцентре заявили, что москвичам не грозит апрельское похолодание. Ожидается, что скандинавский антициклон принесет в Москву температуру выше 10 градусов.

При этом не исключается, что в столице еще может пойти снег. Вероятность осадков сохранится до конца мая.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика