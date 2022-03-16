Россияне рассказали, как хранят свои сбережения

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
36% россиян предпочитают хранить свои сбережения в виде наличных. Об этом со ссылкой на данные опроса, проведенного банком "Хоум Кредит", сообщает ТАСС.
"Банковский сберегательный продукт выбрали 29%, 7% предпочли валютные продукты", – говорится в сообщении.
Аналитики также выяснили, что 6% граждан России планируют купить иностранную валюту, чтобы хранить ее в наличном виде.
Кроме того, покупка недвижимости оказалась привлекательна для 11% россиян, а ценные бумаги российских эмитентов используют 10% опрошенных.
Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал несколько вариантов защитить от инфляции сбережения до 300–500 тысяч рублей.
По его словам, прежде всего стоит рассмотреть грядущие расходы примерно на полгода вперед. Например, не стоит откладывать визиты к врачам и медицинские процедуры. Также необходимо продумать приобретение бытовой техники и мебели.
Кроме того, эксперт рекомендовал не откладывать намеченное на ближайшие месяцы приобретение одежды, обуви, галантереи, медикаментов.
Специалист пояснил, что в качестве финансовых вложений стоит рассмотреть рублевые вклады в банках.
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