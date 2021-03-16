ГД приняла во II чтении законопроект о миллионных штрафах за оскорбление ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Госдума приняла во втором чтении законопроект об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.
Согласно законопроекту, публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны грозит штрафом в размере до 3 миллионов рублей, принудительными работами на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.
За нарушение, совершенное группой лиц, в том числе через интернет или СМИ, последует наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет и штраф до 5 миллионов рублей.
Также публичное отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, одобрение преступлений такого рода, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах войны повлекут за собой штраф для юридических лиц в размере до 5 миллионов рублей.
Как заявлял директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, ветераны и труженики тыла рисковали своими жизнями и здоровьем ради спасения страны и народа от полного уничтожения. Политолог объяснял, что оскорбления в адрес ветеранов являются недопустимыми.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: