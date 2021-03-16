ГД приняла во II чтении законопроект о миллионных штрафах за оскорбление ветеранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума приняла во втором чтении законопроект об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.

Согласно законопроекту, публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны грозит штрафом в размере до 3 миллионов рублей, принудительными работами на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

За нарушение, совершенное группой лиц, в том числе через интернет или СМИ, последует наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет и штраф до 5 миллионов рублей.

Также публичное отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, одобрение преступлений такого рода, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах войны повлекут за собой штраф для юридических лиц в размере до 5 миллионов рублей.

Как заявлял директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, ветераны и труженики тыла рисковали своими жизнями и здоровьем ради спасения страны и народа от полного уничтожения. Политолог объяснял, что оскорбления в адрес ветеранов являются недопустимыми.