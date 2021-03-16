Еще 1 475 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице выздоровели еще 1 475 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 922 899", – говорится в сообщении.

При этом число новых случаев заражения составляет 1 533. За сутки госпитализировали 736 человек.

В Оперштабе добавили, что за сутки в Москве скончались 57 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее ученые из Мадридского университета Комплутенсе рассказали о симптомах легкого течения COVID-19. В ходе исследования удалось выяснить, что утратившие обоняние пациенты проще переносят заболевание.