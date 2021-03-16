МЧС предупредило о сильном тумане в Москве и области 16 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сильный туман спрогнозировали в Москве и Подмосковье во вторник, 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением утром и днем 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров", – уточнили в ведомстве.
Из-за тумана вероятно затруднение движения автотранспорта и повышение риска ДТП. Спасатели призвали водителей снизить скорость движения и использовать противотуманные фары и фонари, а также отказаться от резких маневров. Пешеходов попросили внимательно переходить улицы и дороги.
При этом людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями в МЧС предложили временно воздержаться от прогулок.
Ранее метеорологи сообщили об облачной погоде с небольшими осадками днем 16 марта. Температура воздуха будет держаться на уровне 2–4 градусов тепла, ожидается также пониженное атмосферное давление.
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