Дефицита тестов на коронавирус в России нет – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В РФ нет дефицита тестов на выявление коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания координационного совета при правительстве.

"Я хочу всех заверить, что никакого дефицита тест-систем у нас нет. Здесь важно, чтобы эта работа была в регионах соответствующим образом выстроена", – цитирует Голикову ТАСС.

Она также отметила, что само тестирование будет бесплатным, однако проходить его всем гражданам страны не нужно.

Голикова уточнила, что проверка должна распространяться на граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, а также на тех, кто с ними контактировал.

"Всем остальным можно вполне спокойно воздержаться от необходимости тестирования на новый коронавирус", – подчеркнула она.

Ранее Голикова заявила, что оплата больничных листов находящимся на карантине в связи с коронавирусом будет производиться авансом. Таким образом, граждане не потеряют в доходе.

По ее словам, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 93 человек. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи.

Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, уточнила Голикова.

Она подчеркнула, что в РФ производится до 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса в сутки. Их отправят во все субъекты страны. В России сформирован двухнедельный запас лекарств.

Про первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 информация появилась в конце декабря 2019 года. Заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань.

В материковом Китае зарегистрировали 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, более 67,7 тысячи излечилось.

С 20 февраля Россия временно запретила въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. С 1 марта закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Действует временный запрет на регулярные и чартерные авиарейсы между Россией и Ираном.

С 13 марта ограничено авиасообщение РФ с Францией, Испанией, Германией и Италией, с 16 марта – со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.