Владельцы кинотеатров порекомендовали сократить число продаваемых билетов

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Ассоциация владельцев кинотеатров России рекомендует ограничить число реализуемых билетов для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщается в документе, подготовленном ассоциацией.

По возможности в Ассоциации советуют уменьшить количество зрителей до 100–150 на один кинозал. Интервалы между сеансами призывают увеличить до 30 минут, чтобы работники успевали проветрить помещение и убраться в нем с применением дезинфицирующих средств. Во время уборку следует проводить дезинфекцию ручек и поверхности кресел, уточняется в сообщении.

Кассирам рекомендуют предлагать кинозрителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа. Если же группа кинозрителей хочет приобрести несколько кинобилетов рядом, то этому препятствовать не должны. Представители ассоциации призывают организовать в кинотеатрах информирование о мерах, предпринимаемых персоналом по предотвращению угрозы распространения коронавируса.

"Рекомендуем соблюдать правила личной гигиены, в том числе чаще мыть руки с мылом, пользоваться санитайзерами, избегать объятий и поцелуев, больше улыбаться друг другу", – напомнили в сообщении.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По информации ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло.

В материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.