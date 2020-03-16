Министерство обороны предложило увольнять военных за порочащие честь поступки

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В России могут появиться новые основания для увольнения военных из армии, приводит "Газета.ру" данные федерального портала проектов нормативных документов.

В числе причин для отстранения от службы названы поступки, порочащие честь и достоинство.

Согласно пояснительной записке, федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" хотят дополнить подпунктами, на основании которых военного смогут уволить из-за проступка, порочащего его честь и достоинство.

Кроме того, поводом для серьезных мер послужит разглашение служебной информации, которая стала известна во время исполнения должностных обязанностей.

Уточняется, что лишиться работы офицер и военнослужащий по контракту сможет в соответствии с заключением аттестационной комиссии.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о выплатах призывникам.

