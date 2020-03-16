Маргарита Симоньян сообщила о беременности

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что скоро снова станет мамой.

Она призналась, что еще не успела до конца восстановиться после предыдущих родов, однако вариант с прерыванием беременности не рассматривала.

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано – получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение", – написала журналистка в своем Instagram.

В октябре 2019 года у Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна родилась дочь. Ребенок стал третьим в семье. Девочку назвали Маро.