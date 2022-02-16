Врач объяснила, у кого риск инфаркта возрастает в холодное время года

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Риск получить инфаркт в холодное время года значительно возрастает у тех, кто ранее уже перенес это состояние. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог, член Российского общества кардиологов Наталия Гунба. Она добавила, что также в зоне риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.

По ее словам, зимой нагрузка на сердце возрастает, так как в холодную погоду увеличивается потребление кислорода. Сосуды при этом сужаются, чтобы сохранить тепло. Все это увеличивает вероятность сердечного приступа, предупредила эксперт.

"К тому же на холоде повышается артериальное давление, а кровь становится более вязкой. Это может привести к тромбообразованию с последующим инфарктом миокарда", – рассказала специалист.





Наталия Гунба врач-кардиолог Наибольшую опасность холод представляет для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями: артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом.

Особенно внимательными должны быть те, кто ранее перенес инфаркт или инсульт. Также в зоне риска пожилые и люди с сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), эндокринными болезнями и ожирением.

Кроме этого, проблемы рискуют получить те, кто долго находится на холоде в силу своей профессиональной деятельности, подчеркнула кардиолог.

"Насторожиться стоит, если более 20 минут сохраняются боль, жжение, давление в области сердца с отдачей в челюсть, левую руку или лопатку", – сказала кардиолог.

Опасность представляют и перебои в работе сердца, сопровождающиеся сильной слабостью, головокружением, повышенной потливостью. Также об остром состоянии может предупреждать внезапно появившаяся при обычной нагрузке одышка, которая может сохраняться даже в покое.

Тем, кто в категории повышенного риска, кардиолог рекомендовала не выходить на улицу в сильный холод. При умеренных температурах им нужно снижать интенсивность ходьбы, чтобы дополнительно не нагружать сердечно-сосудистую систему.





Наталия Гунба врач-кардиолог Не стоит забывать принимать назначенные врачом лекарства и профилактическую дозу витамина Д. Питаться следует максимально разнообразно и сбалансированно. Также важно соблюдать оптимальный питьевой режим. А употребление алкоголя и курение в мороз также могут спровоцировать инфаркт миокарда.

На прогулку зимой врач посоветовала обязательно надевать шапку, шарф и перчатки, чтобы избежать спазма коронарных артерий сердца. В одежде нужно делать ставку на многослойность и желательно использовать термобелье. В ветреную холодную погоду открытые участки тела можно смазать колд-кремом, заключила кардиолог.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сократить зимой рабочие дни на час для сотрудников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В качестве аргумента он привел результаты исследования, что в это время года у страдающих от сердечных патологий россиян чаще случаются инфаркты.



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