ВОЗ затрудняется с ответом, когда COVID-19 можно будет считать сезонным заболеванием

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Коронавирус можно будет считать сезонным заболеванием, когда система здравоохранения перестанет испытывать аномальную нагрузку в связи с COVID-19, однако в настоящее время трудно предположить, когда этот момент наступит. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Несколько критериев будет, [чтобы считать, что пандемия прошла и коронавирус стал сезонной болезнью]. Это [произойдет, когда] число заболевших одновременно всех регионов мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога, но на самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет мешать ее нормальной работе <...>. Когда это будет – тяжело сказать", – сказала Вуйнович в эфире канала "Россия 1".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится.

Позднее с аналогичным мнением выступил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его словам, вирус SARS-CoV-2 станет пятым коронавирусом из числа сезонных респираторных инфекций. Как отметил Брико, в настоящее время науке известны более 200 вирусов и бактерий, провоцирующих острые респираторные заболевания, четыре из них относятся к семейству коронавирусов.