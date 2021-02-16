Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Танзании

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека следит за ситуацией в Танзании после информации о неизвестной болезни. Об этом РИА Новости заявили представители надзорного ведомства.

"9 февраля в СМИ появились сообщения о случаях неизвестной болезни в районе Чунья (округ Мбея на юго-западе страны)", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Согласно информации местных СМИ, к которым апеллирует пресс-служба ведомства, подтверждены 15 летальных исходов и 50 госпитализаций. Уточняется, что среди симптомов заболевания отмечают сильную тошноту и рвоту с примесью крови. При этом выяснилось, что у большинства зараженных были поражены желудок и печень.

В Роспотребнадзоре пояснили, что пока нет точной информации, позволяющей говорить о заразности новой болезни в Танзании.

В Минздраве Танзании исключили вспышку нового COVID-19. Сейчас на месте находится национальная группа реагирования, пояснили в Роспотребнадзоре.

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