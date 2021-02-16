Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Танзании

Фото: AP Photo/Brian Inganga
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека следит за ситуацией в Танзании после информации о неизвестной болезни. Об этом РИА Новости заявили представители надзорного ведомства.
"9 февраля в СМИ появились сообщения о случаях неизвестной болезни в районе Чунья (округ Мбея на юго-западе страны)", – рассказали в Роспотребнадзоре.
Согласно информации местных СМИ, к которым апеллирует пресс-служба ведомства, подтверждены 15 летальных исходов и 50 госпитализаций. Уточняется, что среди симптомов заболевания отмечают сильную тошноту и рвоту с примесью крови. При этом выяснилось, что у большинства зараженных были поражены желудок и печень.
В Роспотребнадзоре пояснили, что пока нет точной информации, позволяющей говорить о заразности новой болезни в Танзании.
В Минздраве Танзании исключили вспышку нового COVID-19. Сейчас на месте находится национальная группа реагирования, пояснили в Роспотребнадзоре.
Ранее "Вектор" подтвердил эффективность вакцин против "британского" штамма коронавируса. Речь идет о препаратах "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Специалисты провели сравнительное исследование.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: