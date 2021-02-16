Билл Гейтс назвал самую сложную проблему мира

15:20
Фото: AP/Ludovic Marin/Pool Photo
Миллиардер и бизнесмен Билл Гейтс назвал самую сложную мировую проблему и связал ее с климатическими изменениями на планете. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, особую важность для Земли представляет необходимость достичь климатической нейтральности.
"Это самая трудная проблема, которая когда-либо стояла перед человечеством, потому что физически экономика мира – цемент, сталь, транспорт, сельское хозяйство – всем этим секторам предстоит меняться", – отметил Гейтс.
Бизнесмен добавил, что применение инноваций и их масштабирование позволит решить проблему к 2050 году.
Ранее Билл Гейтс заявил, что человечество может в дальнейшем столкнуться с новыми глобальными угрозами. В частности, сооснователь компании Microsoft предупредил об опасности изменения климата и биотерроризма.
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