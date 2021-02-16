Еще 2 062 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве от коронавируса вылечились еще 2 062 человека. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 873 898", – говорится в сообщении.
За сутки в столице выявлено 1 409 новых случаев коронавируса, госпитализированы 762 человека. При этом скончались за последние сутки 60 пациентов с COVID-19.
Москвичам напомнили, что при ощущении любых симптомов ОРВИ надо оставаться дома и вызывать врача.
"Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – предупредили в Оперштабе.
Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавируса в РФ. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил людей не бояться этого, отметив, что защитить их от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.
Эксперт рассказал, нужно ли прививать от COVID-19 тех, кто уже переболел
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