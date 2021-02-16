Бездомный озолотился на курсах в Instagram

Фото: instagram.com/brandencondy
Ряды Instagram пополнились еще одним миллионером. Как сообщает "Экспресс газета", уроженец штата Вирджиния Бранден Конди запустил собственный бизнес в популярной соцсети и смог вырваться из нищеты.
Пару лет назад Конди вместе с мамой с трудом сводили концы с концами. Вскоре женщину уволили с работы, а жилье отобрали. Семья стала скитаться и ночевать на улицах. Иногда на помощь приходили их друзья и знакомые, предоставляя уют и крышу над головой.
"Нам приходилось мыться в общественных туалетах и жить в чужих домах", – рассказывает Бранден.
Молодому парню хотелось вырваться из маргинального состояния. Он мечтал о покупке собственного жилья. Парень не зацикливался на своем бедственном положении, и в итоге стал читать книги о бизнесе, записавшись на соответствующие тренинги с помощью Instagram.
Через некоторое время он обзавелся необходимыми связями и вышел на "ребят из Аризоны". Молодые люди управляли фирмой, предоставлявшей услуги по продажам и маркетингу. Они пригласили Брандена в свою команду и в итоге житель Вирджинии оказался в другом штате.
За два года американцу удалось основать собственное маркетинговое агентство в Instagram. Теперь новое дело приносит ему в месяц по 25 тысяч долларов. И это еще средний показатель на старте.
Ранее сообщалось, что в России за один день появилось около 600 миллионеров. Исторический рекорд был зафиксирован 1 января.
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