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Общество

10:07

Главный детский гематолог Румянцев подал прошение об отставке

общество медицина

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Главный детский гематолог министерства здравоохранения России Александр Румянцев попросил освободить его от должности. Соответствующее распоряжение 73-летний специалист уже подал в ведомство, как сообщает "Интерфакс".

"Я в этой должности нахожусь 42 года. Новый министр – уже 19-й, с которым я работаю. Я при полном здравии, памяти, стараюсь свои многочисленные функции передать преемникам", – заявил гематолог.

Будучи президентом национального медицинского исследовательского центра имени детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, управление учреждением Румянцев передал Галине Новичковой. Гендиректор центра может сменить гематолога и на министерской должности.

По словам Румянцева, на данный момент министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко не принял отставку специалиста.

Главным внештатным детским специалистом-гематологом Александр Румянцев стал в 1978 году. За время своей профессиональной деятельности удостоился многочисленных званий, а также принял участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В конце декабря минувшего года сообщалось, что в московской больнице №52 провели первую среди городских клиник пересадку костного мозга. Специалисты-гематологи провели трансплантацию без осложнений.

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