16:22События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную безопасности во время крещенских купаний
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
17 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная безопасности во время крещенских праздников.
О количестве, расположении и безопасности купелей, медицинских рекомендациях по подготовке к купаниям и многом другом расскажут:
- начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин;
- главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Смотрите прямую трансляцию 17 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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