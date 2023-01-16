Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную безопасности во время крещенских купаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

17 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная безопасности во время крещенских праздников.

О количестве, расположении и безопасности купелей, медицинских рекомендациях по подготовке к купаниям и многом другом расскажут:



начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин;

главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Смотрите прямую трансляцию 17 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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