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16:22

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную безопасности во время крещенских купаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

17 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная безопасности во время крещенских праздников.

О количестве, расположении и безопасности купелей, медицинских рекомендациях по подготовке к купаниям и многом другом расскажут:

  • начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин;
  • главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Смотрите прямую трансляцию 17 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

общество

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