Патриарх Кирилл передал апельсины в столичные соцучреждения и больницы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Патриарх Кирилл передал одну тонну египетских апельсинов столичным социальным учреждениям и больницам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.
Отмечается, что египетские апельсины патриарх Кирилл получил от предстоятеля Коптской церкви Тавадроса II. Цитрусовые вырастили в египетских монастырях.
"Патриарх Кирилл решил передать их в больницы и социальные учреждения. Египетские апельсины получили больные дети, одинокие пожилые, тяжелобольные, бездомные люди", – сообщили в пресс-службе отдела.
Там уточнили, что апельсины получили подопечные Свято-Спиридоньевской богадельни и бездомные в Ангаре спасения православной службы "Милосердие". Также цитрусовые передали в Первую Градскую больницу имени Н.И. Пирогова, больницу святителя Алексия, Научно-практический центр детской психоневрологии, Морозовскую детскую больницу и Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира.
Ранее столичные спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили с Новым годом маленьких пациентов Морозовской детской клинической больницы. "Десант" сказочных персонажей высадился на крыше и появился в окнах палат, используя специальное снаряжение.
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