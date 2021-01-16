Еще 5 639 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 5 639 пациентов. За все время пандемии с болезнью в городе справились 734 728 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

При этом за сутки заразились инфекцией 4 674 человека, скончались – 79.

В Оперштабе призывают оставаться дома в случае обнаружения любых симптомов ОРВИ.

"Оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – отметили в ведомстве.

За последние сутки в России выявили 24 092 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 3 113 человек не имеют клинических проявлений болезни.

Ранее московские власти расширили список граждан для бесплатной вакцинации от COVID-19. Теперь получить прививку смогут индивидуальные предприниматели и их работники, а также самозанятые граждане. Пользоваться услугой указанные категории горожан могут, начиная со вторника, 19 января.

