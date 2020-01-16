Ростуризм напомнил о соблюдении мер безопасности на Филиппинах

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Ростуризм в связи с извержением вулкана Тааль на Филиппинах рекомендовал согражданам соблюдать меры безопасности. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

Планирующих поездку на Филиппины туристов призвали соблюдать меры личной безопасности, проявлять осмотрительность и осторожность. Туроператорв, которые продают в эту страну путевки, также призывают в обязательном порядке информировать туристов о происходящей там обстановке.

В Ростуризме пояснили, что сейчас на Филиппинах объявлен четвертый уровень опасности. Распространение пепла затронуло ряд соседних районов и Манилу. Также были зафиксированы вулканические землетрясения в близлежащих городах.

Власти провели эвакуацию населения в районе вулкана Тааль. Находящимся в радиусе 14 километров от кратера Тааль рекомендовали покинуть место из-за опасности дальнейшего усиления извержения.

Ранее министерство иностранных дел России призвало отдыхающих на Филиппинах россиян связаться со своими авиакомпаниями, чтобы быть в курсе отмены или переноса рейсов. Извержение спровоцировало десятки землетрясений.

