Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

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В Красноярском крае 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика, сообщает сайт "Комсомольской правды". Срок беременности – семь недель.

Известно, что дети учатся в разных школах, девочка – в седьмом классе, мальчик – в четвертом. Полиция начала проверку по данному факту. Также свою проверку проводит министерство образования края.

В школе, где учится будущая мама, рассказали, что ее семья еще в октябре 2018 года была поставлена на учет как находящаяся в "социально опасном положении". Это связано с тем, что мать девочки и двоих ее братьев трех и пяти лет тяжело больна – у нее последняя стадия рака. В связи с этим она не может заниматься детьми, а отец не справляется с заботой о детях.

"Их проверяют каждый месяц. Дети сытые, нормально одеты, никто над ними не издевается. Но у девочки сложный характер. Она плохо учится, прогуливает, хулиганит... Тяжелый, прямо скажем, ребенок. Поэтому ей уделяется пристальное внимание. Семью поддерживают все службы, которые обязаны это делать. И школа, и социальная защита", – рассказали в учебном заведении.

Также в школе сообщили, что семья решила сохранить эту беременность. Девочка находится под наблюдением врачей.

По последним данным, в следственные органы из полиции поступили материалы проверки по факту диагностирования беременности у школьницы. По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что граждане России заводят первого ребенка в среднем в 25,9 года. По сравнению с 2011 годом этот показатель вырос почти на год.

В 2011 году средний возраст рождения первого ребенка составлял почти 25 лет. В стране отмечается сдвиг в сторону более позднего рождения детей и создания семьи. Подобная перемена влияет и на срок рождения вторых и последующих детей, отметил представитель ведомства.