Россияне чаще других получали гражданство Финляндии в 2018 году

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Граждане России чаще других иностранцев получали гражданство Финляндии в 2018 году, рассказали РИА Новости в департаменте по работе со СМИ миграционного ведомства Финляндии Migri.

Всего в прошлом году гражданство Финляндии получили 9610 человек. Из них 1799 человек – граждане России. На втором месте – граждане Сомали (859 человек), на третьем – Ирака (623).

В 2017 году финское гражданство также было наиболее популярным среди россиян – 2 775 человек получили паспорта соседней страны.

Отличительной особенностью 2018 года стало большое количество россиян, получивших первичный вид на жительство на основании учебы в Финляндии – 783 из 806 подавших заявления.

Это вторая по численности группа иностранных студентов из-за пределов ЕС. На первом месте граждане Китая – 883 человека.

За 2018 год поступило 494 заявления о предоставлении убежища от граждан России. Среди них более 200 человек из запрещенной в РФ организации "Свидетелей Иеговы". Их опережают только граждане Ирака – 1556.

На текущий момент рассмотрено 232 заявления от россиян, убежище предоставлено 58 гражданам России. За год 105 россиянам отказали во въезде, 152 человека были депортированы за различные правонарушения.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила сделать платным выезд из России. Размер пошлины составит 500 рублей.