Пиратские копии фильма "Т-34" удалили почти на 200 сайтах

Фото: кадр из фильма "Т-34", режиссер Алексей Сидоров

Меры по защите авторских прав на фильм "Т-34" приняли в Роскомнадзоре. Об этом сообщил сайт ведомства.

Уведомления об удалении пиратских копий киноленты Алексея Сидорова получили 195 интернет-ресурсов. Из них 171 сайт самостоятельно убрал фильм из доступа.

"Операторами связи ограничивается доступ к 11 страницам сайтов, администрация которых не выполнила требования", – пояснили в пресс-службе.

Удаление пиратских копий "Т-34" с еще 13 ресурсов должно произойти в установленные законом сроки.

В Роскомнадзоре напомнили, что нормы о защите прав на интеллектуальную собственность позволяют правообладателю без суда потребовать от сайта прекратить нарушение авторских или смежных прав.

Если ничего не изменится, правообладатель может обратиться в Мосгорсуд с заявлением об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.

Фильм "Т-34" вышел в прокат 1 января. Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский дал совет смотреть картину с детьми. Сам он ознакомился с кинолентой вместе с сыном.