РНИМУ попал в рейтинг лучших вузов из развивающихся стран

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Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова вошел в список лучших вузов стран с развивающейся экономикой по версии рейтинга Times Higher Education (THE), сообщает пресс-служба вуза.

Рейтинг составляют уже несколько лет, чтобы признать силу и потенциал стран с развивающимися рынками. Критерии аналогичны тем, что используются и в глобальном ранжировании THE. Всего в рейтинге участвуют 20 стран.

В 2018 году РНИМУ имени Пирогова впервые вошел в список лучших университетов планеты, а также в два предметных рейтинга по версии THE: по клиническим, доклиническим и медицинским дисциплинам и по естественным наукам.

Ранее МГУ занял пятое место в рейтинге THE Emerging Economies University Rankings в странах с развивающейся экономикой. Всего в рейтинге упоминаются 442 университета из 43 стран.